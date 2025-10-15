Cobolli ai quarti di Almaty | venerdì il match con Duckworth

Lidentita.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha superato l’australiano Rinky Hijikata con un netto 6-4, 7-5 in un’ora e 19 minuti di gioco L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Cobolli ai quarti di Almaty: venerdì il match con Duckworth

