Cobolli ai quarti di Almaty | venerdì il match con Duckworth
Ha superato l’australiano Rinky Hijikata con un netto 6-4, 7-5 in un’ora e 19 minuti di gioco L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Niente derby italiano nei quarti di finale del 500 di Pechino. Flavio Cobolli si ferma agli ottavi: Learner Tien lo sconfigge con il punteggio di 6-3, 6-2 e aspetta il vincitore della sfida tra Musetti e Mannarino. - facebook.com Vai su Facebook
