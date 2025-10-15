CO? alle stelle | nel 2024 aumento record delle emissioni nonostante gli allarmi degli scienziati

Secondo l'ultimo report dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) i livelli medi globali di CO? hanno raggiunto nel 2024 423,9 parti per milione (ppm), con un incremento di 3,5 ppm rispetto al 2023: si tratta della crescita annuale più alta mai registrata da quando, nel 1957, sono iniziate le misurazioni moderne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

