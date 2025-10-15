CMcom – Asllani | Addio all’Inter un bene per me e per loro Se giocava Calhanoglu…

2025-10-15 12:21:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Kristjan Asllani in estate è passato dall ‘Inter al Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ieri il calciatore granata ha giocato nell’amichevole dell’Albania contro la Giordania e gli è stata anche data la fascia da capitano A SportMediaset il centrocampista ha detto: “Assist da video gioco e pure capitano a 23 anni? Siamo contenti perché abbiamo portato avanti il lavoro fatto con la Serbia che era una partita importante per tutti gli albanesi ed era una gara difficile perché secondo me loro sono una grande squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com