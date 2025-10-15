Clauss Juve | torna di moda il terzino francese in vista di gennaio Retroscena sulla trattativa in estate e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clauss Juve: l’esterno francese torna in auge per gennaio. Retroscena su quanto successo in estate e il punto della situazione per i prossimi mesi. Un nome che ritorna, una pista che si riaccende. L’emergenza infortuni ha accelerato le strategie del calciomercato Juve che, per gennaio, è alla ricerca di un esterno a tutta fascia di esperienza e affidabilità. E, come riportato da Tuttosport, sul taccuino della dirigenza è tornato prepotentemente di moda il nome di Jonathan Clauss. Un’opzione “low cost” per tamponare l’emergenza. Dopo il grave infortunio di Gleison Bremer, che ha messo a nudo le lacune numeriche della rosa, la Signora ha bisogno di un rinforzo immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

clauss juve torna di moda il terzino francese in vista di gennaio retroscena sulla trattativa in estate e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

© Juventusnews24.com - Clauss Juve: torna di moda il terzino francese in vista di gennaio. Retroscena sulla trattativa in estate e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mercato Juve, ritorno di fiamma per Clauss: pronto il colpo a gennaio - La Juve è pronta a rinforzare la squadra in vista della seconda parte di campionato. Scrive msn.com

clauss juve torna modaJuve, con Bremer ko torna di moda Skriniar. Molina sempre in cima alla lista per la fascia - Il nuovo stop di Bremer obbliga i bianconeri a muoversi anche in mezzo per gennaio: dal prestito dello slovacco a Kim, “scontento” al Bayern ... Secondo msn.com

Clauss-Juve, Comolli prova il colpo last minute dopo Openda e Zhegrova: i dettagli - Cresciuto nel settore giovanile dello Strasburgo, il classe 1992 è arrivato nel calcio che conta a 28 anni compiuti. tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Clauss Juve Torna Moda