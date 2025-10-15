Clauss Juve | torna di moda il terzino francese in vista di gennaio Retroscena sulla trattativa in estate e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Clauss Juve: l’esterno francese torna in auge per gennaio. Retroscena su quanto successo in estate e il punto della situazione per i prossimi mesi. Un nome che ritorna, una pista che si riaccende. L’emergenza infortuni ha accelerato le strategie del calciomercato Juve che, per gennaio, è alla ricerca di un esterno a tutta fascia di esperienza e affidabilità. E, come riportato da Tuttosport, sul taccuino della dirigenza è tornato prepotentemente di moda il nome di Jonathan Clauss. Un’opzione “low cost” per tamponare l’emergenza. Dopo il grave infortunio di Gleison Bremer, che ha messo a nudo le lacune numeriche della rosa, la Signora ha bisogno di un rinforzo immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

