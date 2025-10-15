clara harmonia di successo il coro di poggibonsi applaudito in slovenia

Ambasciatore internazionale del canto, il coro Clara Harmonia di Poggibonsi diretto da Tanja Kuštrin. L’ensemble si è distinto infatti in un concerto sul Monte Santo, sopra a Nova Gorica in Slovenia. È avvenuto in occasione del concerto finale del progetto "Singer’s Corners", il ciclo corale che ha abbracciato undici appuntamenti in diversi luoghi del territorio, proprio nell’ambito di Nova Gorica-Capitale Europea della Cultura 2025. Un’impronta poggibonsese, dunque, in una rassegna di indubbio prestigio. Protagonista un’autentica eccellenza come è appunto Clara Harmonia, nota per i consensi ricevuti in numerosi ambienti di rilievo in campo musicale, in Italia e al di fuori del confini nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

