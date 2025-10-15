Clan e appalti comunali l' Ente sarà parte civile nel processo

Il Comune di Pagani sarà parte civile nel processo che ruota attorno al presunto intreccio tra camorra, imprenditoria e politica. La decisione, formalizzata dalla giunta comunale, arriva dopo che la Dda di Salerno ha individuato l’Ente di Palazzo San Carlo come parte lesa nel procedimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altre letture consigliate

Clan e appalti, il Comune di #Pagani sarà parte civile La decisione, formalizzata dalla giunta comunale, arriva dopo che la Dda di Salerno ha individuato l’Ente di Palazzo San Carlo come parte lesa nel procedimento. - facebook.com Vai su Facebook

La sanità colonizzata: appalti, clan e la fuga dei malati Segui il link per approfondire: https://avveniredicalabria.it/la-sanita-colonizzata-appalti-clan-e-la-fuga-dei-malati/… #calabria - X Vai su X

Marano, relazione choc: «Amministratori vicini a esponenti dei clan» - Le motivazioni ufficiali, relative allo scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata, sono ora nero su bianco. Si legge su ilmattino.it

Pagani, appalti comunali e clan: in tre lasciano il carcere - De Vivo di Pagani, proseguono gli interrogatori dopo il blitz della Dda e le otto misure cautelari, eseguite nei confronti di ex funzionari e dirigenti del ... Segnala ilmattino.it

Appalti per clan,ex dirigente comunale e imprenditori in manette - Due imprenditori e un professionista ex dirigente pubblico arrestati per collusione con il clan dei Casalesi in relazione a due appalti pubblici in un comune del Casertano; appalti da tre milioni di ... Si legge su ansa.it