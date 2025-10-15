Civitella aule rinnovate e ’patto educativo’

Si concretizza a Civitella il patto educativo tra Comune, istituto comprensivo, associazioni e famiglie. Nei giorni scorsi si è svolta innanzitutto l’inaugurazione delle aule rinnovate della scuola secondaria di primo grado ‘Don Milani’ e della Scuola Primaria ‘T. Franceschi – Pignocchi’ di via Aldo Moro. "Una inaugurazione che abbiamo fortemente voluto – chiariscono il sindaco Claudio Milandri e l’assessora alla istruzione Stefania Marchi – in quanto nelle settimane scorse prima dell’avvio dell’anno scolastico le aule sono state pulite e imbiancate da insegnanti e genitori volontari e sono state decorate con murales dagli studenti nell’ambito di un progetto finanziato con fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

