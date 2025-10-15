Civetta ferita salvata dalla polizia locale | presto potrà tornare nel suo habitat naturale
Medicina (Bologna), 15 ottobre 2025 - Una storia a lieto fine quella che arriva dalla Bassa di Medicina e vede protagonista una civetta ferita. Il volatile, ferito e disorientato, è stato ritrovato in un campo a Medicina: è stata recuperata dalla Polizia locale della Città metropolitana di Bologna e affidata alle cure degli operatori della Lipu. La vicenda risale a qualche settimana fa quando la segnalazione del ritrovamento a Medicina di una civetta adulta, disorientata e ferita, ha raggiunto i telefoni della Polizia locale metropolitana. Le divise grigio-verdi si sono subito attivate inviando una pattuglia a prelevare l’esemplare, che è stato portato a Bologna presso la struttura di Lipu, la Lega italiana protezione uccelli, convenzionata per l’assistenza medica alla fauna selvatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
