Cittadini attivi dai mozziconi di sigarette alle bottiglie rotte | tanti rifiuti raccolti nell' area verde ex Bartoletti e zona Portici

Si è svolto sabato pomeriggio il primo evento ecologico del nuovo Comitato di quartiere Musicisti Grandi Italiani nell'area verde ex Bartoletti e zona Portici, con i consiglieri del comitato che hanno comunicato già che se ne svolgeranno altri. Sotto la guida ed in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Comitato di cittadini attivi e democratici in difesa della Costituzione : "In un angolo del mondo si brinda: si sollevano i calici al cielo, si canta la libertà ritrovata, si piange di gioia. Gli ostaggi tornano a casa, tra le braccia di chi non ha mai smesso di sperare. E - facebook.com Vai su Facebook

Spiagge del Sinis messe in pericolo dalle sigarette: raccolti dalle sentinelle 17.100 mozziconi - Tra giugno e settembre le sentinelle hanno raccolto dalle spiagge del Sinis, dai parcheggi e dalle aree dunali 2. Come scrive linkoristano.it

Torna la maratona ecologica per pulire il centro di Forlì dai mozziconi di sigaretta - Una maratona ecologica per ripulire il cuore di Forlì dai rifiuti abbandonati con particolare attenzione ai mozziconi di sigarette. Come scrive forlitoday.it

Bari ripulita dai volontari: oltre 50 kg di rifiuti e 3.000 mozziconi raccolti al Mercato Santa Scolastica - Il World Cleanup Day 2025 mobilita cittadini e associazioni per ridare decoro a uno dei luoghi simbolo della città. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it