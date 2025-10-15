Cittadinanza per gli italiani all’estero la Camera approva il Ddl Billi | cosa prevede

Con 144 voti favorevoli e 87 contrari, la Camera ha approvato in prima lettura il Ddl Billi, il disegno di legge sui servizi consolari che introduce misure per snellire le pratiche di cittadinanza e migliorare l’efficienza dei servizi destinati agli italiani all’estero. Il provvedimento, di iniziativa del deputato leghista Simone Billi, prevede la creazione di un nuovo ufficio presso il ministero degli Esteri per la gestione centralizzata delle pratiche di cittadinanza, alleggerendo così il lavoro dei consolati e riducendo i tempi medi da 48 a 36 mesi. La riforma punta anche a smaltire l’arretrato accumulato, in particolare, in Paesi come Argentina e Brasile (dove vivono milioni di discendenti di italiani) e a introdurre la carta d’identità elettronica per i residenti all’estero, nell’ambito di una più ampia digitalizzazione dei servizi consolari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

