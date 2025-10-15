Cittadinanza onoraria a Daniel Agnelli | È arrivato in punta di piedi e si è calato subito nella nostra realtà

Il Consiglio Comunale conferisce la Cittadinanza Onoraria ad Aubrey Marshall Daniel III, avvocato di successo con una vera e propria passione per l’Italia, spiccato senso di appartenenza alla Città di Castiglion Fiorentino e grande sensibilità verso le tradizioni, la cultura locale e le associazioni di volontariato del nostro territorio". Con queste parole è stato proclamato ufficialmente il conferimento della cittadinanza onoraria a uno dei volti più amati della comunità castiglionese. La cerimonia si è svolta questa mattina in Sala San Michele, alla presenza di tanti amici e concittadini, tra cui una rappresentanza della Confraternita di Misericordia, guidata dalla Governatrice Paola Salvadori, con cui Aubrey ha condiviso numerose iniziative di solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cittadinanza onoraria a Daniel. Agnelli: "È arrivato in punta di piedi e si è calato subito nella nostra realtà"

