Cittadinanza italiana il governo vuole cambiare la gestione delle domande dall'estero | le novità

La Camera ha approvato in prima lettura un disegno di legge che cambia le modalità di gestione delle domande di cittadinanza italiana per discendenza. Le pratiche non saranno più trattate dai consolati, ma passeranno a un nuovo ufficio centrale presso il Ministero degli Esteri. L'obiettivo dichiarato è quello di snellire le procedure e ridurre gli arretrati, ma la riforma solleva dubbi proprio tra gli italiani all'estero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Helena Kamal, nata in Bangladesh con cittadinanza italiana, ha un regolare contratto con una ditta di pulizie. Ma la sua situazione abitativa è a rischio: dovrebbe andarsene il 28 ottobre. L’allarme dei sindacati - facebook.com Vai su Facebook

Concessa la cittadinanza italiana a Gerry Cardinale #SkySport #Cardinale #Milan - X Vai su X

Milan, Cardinale sulla cittadinanza italiana: “Le mie radici sono in Italia” - Il fondatore di RedBird e proprietario del Milan ha voluto ringraziare il Consiglio dei Ministri del governo di Giorgia Meloni per la concessione della cittadinanza it ... Da msn.com

Quando mamma e papà diventano italiani, ma i figli restano stranieri - Non è raro che a volte una piccola modifica legislativa, una questione apparentemente di banale burocrazia porti con sé conseguenze pesanti, se non ... ravennaedintorni.it scrive

Tajani non fa cadere il governo sullo Ius Scholae. In cambio Forza Italia avrà il taglio delle tasse per il ceto medio, l'ok di FdI a Ursula e... - Tutto studiato a tavolino per ottenere in cambio il taglio delle tasse al ceto medio e un atteggiamento non belligerante di Meloni e di Fratelli d'Italia a Bruxelles e a Strasburgo nei confronti della ... Riporta affaritaliani.it