Cittadinanza benemerita ai donatori Avis più generosi il sindaco | Siete presidi salvavita

Forlitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta martedì la cerimonia di consegna degli attestati ai donatori e alle donatrici di sangue che si sono distinti per l’alto numero di donazioni effettuate. Un appuntamento di grande valore simbolico, che ha testimoniato la riconoscenza della città verso chi, con costanza, contribuisce. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

