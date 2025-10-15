Cittadinanza benemerita ai donatori Avis più generosi il sindaco | Siete presidi salvavita
Si è svolta martedì la cerimonia di consegna degli attestati ai donatori e alle donatrici di sangue che si sono distinti per l’alto numero di donazioni effettuate. Un appuntamento di grande valore simbolico, che ha testimoniato la riconoscenza della città verso chi, con costanza, contribuisce. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
Corriere Salentino. . Il Consiglio comunale di Lecce, unito, ha conferito la cittadinanza benemerita a Mons. Seccia e ad altre illustri personalità, anche defunte, rappresentate dai familiari ( Servizio di Marco Russo). - facebook.com Vai su Facebook
Avis Forlì-Cesena. Dal sangue al plasma, colosso da 16mila donatori: "Così saremo più forti" - La presidente Maurizia Boschetti: "Uniamo la raccolta dei due capoluoghi, ottimizzando le risorse e lasciando alle 24 sezioni le opere di sensibilizzazione". Secondo msn.com
L’Avis Settimo Torinese celebra i suoi donatori e punta sui giovani entusiasmi - Mi auguro che i giovani possano proseguire e rinnovare l’impegno in questa associazione" ... Secondo giornalelavoce.it
Avis, premiati i donatori di sangue. Riconoscimenti a 164 volontari - Si è svolta nella sala consiliare del Comune di Cotignola la serata annuale di premiazione dei benemeriti donatori di sangue Avis di Cotignola e Barbiano. Riporta ilrestodelcarlino.it