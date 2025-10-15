Città a lutto per la morte di Paolo Taormina Lagalla ai commercianti | Fermatevi per 10 minuti

Palermotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Roberto Lagalla ha disposto per la giornata di domani (giovedì 16 ottobre 2025) il lutto cittadino in memoria di Paolo Taormina, il giovane ucciso in via Spinuzza, e al contempo ha lanciato un appello rivolto a tutti i commercianti di Palermo. “Quale ulteriore tangibile segno di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

citt224 lutto morte paoloPaolo Taormina, giovedì i funerali: aperta la camera ardente, l'autopsia conferma la morte per un colpo di pistola - Autopsia conferma: colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata alla nuca; sospettato confessa, Palermo in lutto e funerali giovedì in cattedrale ... Lo riporta lasicilia.it

citt224 lutto morte paoloOmicidio Palermo, il sindaco Lagalla annuncia il lutto cittadino per Paolo: «Fatto che scuote le coscienze» - Mentre a Palermo è ancora vivo il dolore per la scomparsa di Paolo Taormina, Gaetano Maranzamo confessa l'omicidio e montano già le polemiche per la sicurezza del capoluogo siciliano, il sindaco ... Scrive lasicilia.it

