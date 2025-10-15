Cisgiordania il regista e premio Oscar Basel Adra | Governi occidentali complici Italia? Non ha fatto nulla per riconoscimento Palestina

Con il film-documentario ‘No Other Land’ abbiamo voluto mostrare cosa significa vivere in Cisgiordania sotto la brutale occupazione di Israele. Non sono singoli coloni, ma è un sistema che ci vuole cacciare, che va contro il diritto internazionale “. A rivendicarlo Basel Adra, regista e premio Oscar palestinese, alla Camera dei deputati, nel corso della conferenza stampa con cui Oxfam, Amnesty e COSPE hanno chiesto al governo italiano di interrompere ogni relazione commerciale con gli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata. “Gli insediamenti illegali distruggono le nostre case, il nostro sistema di elettricità, le scuole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

