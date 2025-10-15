Cirielli | Dove sono finite le risorse dei Fondi FESR?
“L’incapacità di chi ha governato la Campania è visibile a tutti: dei Fondi FESR 2021-27 approvati dalla Comunità Europea, solo il 31% è relativo alle pratiche avviate e il 16% è stato effettivamente utilizzato. Si tratta di investimenti volti a favorire l'occupazione e la crescita in Campania e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Lavoro. Cirielli: “Per lavoro serve modello Meloni. Dove sono finiti i Fondi FESR in Campania? https://lavocedelpatriota.it/lavoro-cirielli-per-lavoro-serve-modello-meloni-dove-sono-finiti-i-fondi-fesr-in-campania/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Edmondo Cirielli apre ufficialmente la sua campagna elettorale: "C'è la possibilità del ribaltone" Cirielli ha confermato che non si dimetterà dalla sua carica di vice ministro: "ora che sono candidato mi asterrò da atti collegati al mio ufficio, sebbene non sia un - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, Cirielli: «Dove sono finiti i fondi Fesr in Campania?» - «L'incapacità di chi ha governato la Campania è visibile a tutti: dei Fondi Fesr 2021- Come scrive msn.com
Cirielli: "Sul lavoro serve modello Meloni, dove sono finiti i fondi Ue?" - Attacco del candidato di centrodestra a De Luca: "Utilizzato solo il 16% dei fondi europei" ... Si legge su msn.com