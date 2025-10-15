Cirielli attacca De Luca | Dove sono finiti i fondi Fesr in Campania?
Tempo di lettura: 2 minuti “L’incapacità di chi ha governato la Campania è visibile a tutti: dei Fondi Fesr 2021-27 approvati dalla Comunità Europea, solo il 31% è relativo alle pratiche avviate e il 16% è stato effettivamente utilizzato. Si tratta di investimenti volti a favorire l’occupazione e la crescita in Campania e il gap registrato coinvolge sia i singoli individui sia famiglie e minori costretti a vivere un disagio economico”. Così, in una nota, Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri e alla cooperazione internazionale e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
