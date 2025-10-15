Circolo Cesenatico Kuka 45ª alla Barcolana

Il Circolo Vela Cesenatico ha ottenuto un buon risultato all’edizione 2025 della Barcolana. L’imbarcazione Kuka ha portato in alto i colori della Romagna nella regata più affollata del mondo. Fra le 1.860 barche partecipanti, lo Sly 42 di 13 metri di lunghezza, una barca da crociera progettata e costruita in Romagna, ha tagliato il traguardo al 45° posto assoluto, quinta nella propria categoria e seconda tra le imbarcazioni da crociera. In una nota il sodalizio velico cesenaticense parla di un risultato di altissimo livello, ottenuto grazie a una prestazione tatticamente perfetta e a un equipaggio compatto e determinato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

