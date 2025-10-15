Circo Massimo stasera sul Nove la seconda puntata | Fagnani ospite di Giannini tra cronaca nera in TV pace in Medioriente e un’intervista a Renzo Piano

Massimo Giannini torna questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, con un nuovo appuntamento di Circo Massimo, in prima serata sul Nove: le anticipazioni. Dopo l’esordio sotto i riflettori dei media, il programma rilancia con una scaletta che mette al centro cronaca, geopolitica e cultura, puntando su confronto e pensiero critico. Indice. Circo Massimo anticipazioni 15 Ottobre 2025 – Cronaca nera: spettacolo o informazione?. Pace in Medioriente: incognite e prospettive. Ospiti: Francesca Fagnani, De Giovanni, Genisi. L’intervista a Renzo Piano. Format e obiettivo. Quando e dove vederlo. FAQ Circo Massimo anticipazioni 15 Ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Circo Massimo, stasera sul Nove la seconda puntata: Fagnani ospite di Giannini tra cronaca nera in TV, pace in Medioriente e un’intervista a Renzo Piano

