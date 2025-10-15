Volteggi ed emozioni sotto il tendone. Per il secondo anno, il memorial Nando Orfei ha fatto da palcoscenico a giovani circensi in arrivo dall’Italia e dall’estero. La kermesse organizzata a Peschiera da Paride, Ambra e Gioia Orfei in memoria del padre Nando, storico artista ed impresario circense scomparso nel 2014, è rimasta in agenda dal 4 al 12 ottobre fra mostre, convegni ed esibizioni. E così, 16 talenti provenienti da Francia, Ungheria, Slovenia, Brasile e Polonia, oltre che dal Bel Paese, si sono sfidati in una serie di gare di abilità sulla pista del Piccolo circo dei sogni, dove i loro numeri sono stati valutati da una giuria di esperti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Circo in festa per ricordare Nando Orfei