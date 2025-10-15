Cintura di Himars nel Pacifico | cosa c' è dietro il via libero Usa

Ilgiornale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Semaforo verde dagli Stati Uniti. Approvata la vendita di ulteriori sistemi missilistici ad alta mobilità (Himars) all' Australia, nel contesto delle crescenti tensioni con la Cina. Canberra è un alleato chiave degli Usa e fa parte della strategia di Washington nella creazione di una catena di isole per contenere l'esercito cinese in caso di conflitto nell'area Asia-Pacifico. Ha ricevuto le prime unità dell'arma in questione a settembre ed è in attesa di rinforzi. Quella australiana è la terza nazione dell'Indo-Pacifico, dopo Singapore e Taiwan, a utilizzare il lanciarazzi multiplo, che si è dimostrato efficace nella difesa dell'Ucraina contro le forze russe d'invasione grazie alla sua versatilità e precisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

cintura di himars nel pacifico cosa c 232 dietro il via libero usa

© Ilgiornale.it - Cintura di Himars nel Pacifico: cosa c'è dietro il via libero Usa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gli Himars cambiano volto: così i nuovi missili Usa possono colpire la Cina in mare - Possono lanciare missili di precisione e, dal momento che sono montati su camion, sono in grado di spostarsi facilmente da un punto all’altro del campo e addirittura mimetizzarsi agli occhi dei nemici ... ilgiornale.it scrive

Ucraina, in arrivo Himars e Patriot dagli alleati: lanciatori di razzi e missili terra-aria. I due pacchetti (da 500 milioni l'uno) e il nuovo sistema - I sistemi Himars sono lanciatori di razzi multipli mobili perché possono essere montati su camion leggeri. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cintura Himars Pacifico Cosa