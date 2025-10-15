Cintura di Himars nel Pacifico | cosa c' è dietro il via libero Usa

Semaforo verde dagli Stati Uniti. Approvata la vendita di ulteriori sistemi missilistici ad alta mobilità (Himars) all' Australia, nel contesto delle crescenti tensioni con la Cina. Canberra è un alleato chiave degli Usa e fa parte della strategia di Washington nella creazione di una catena di isole per contenere l'esercito cinese in caso di conflitto nell'area Asia-Pacifico. Ha ricevuto le prime unità dell'arma in questione a settembre ed è in attesa di rinforzi. Quella australiana è la terza nazione dell'Indo-Pacifico, dopo Singapore e Taiwan, a utilizzare il lanciarazzi multiplo, che si è dimostrato efficace nella difesa dell'Ucraina contro le forze russe d'invasione grazie alla sua versatilità e precisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cintura di Himars nel Pacifico: cosa c'è dietro il via libero Usa

