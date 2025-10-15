Cinquecento chili di hashish nascosti in auto in un trattore e in un immobile | arrestato grossista dello spaccio
Quello che gli è stato sequestrato ha un valore di mercato stimato intorno ai 4 milioni di euro. A finire in manette in provincia di Varese è un grossista dello spaccio, a cui sono stati sequestrati cinquecento chili di hashish e un chilo di cocaina. L’attività investigativa della polizia di Busto Arsizio ha avuto origine dalle segnalazioni ricevute dagli agenti in merito alla presenza, in una piccola corte del Comune di Ferno (Varese), di alcuni soggetti che effettuavano scambi sospetti. Le indagini dei poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato hanno confermato la segnalazione, e sul posto gli agenti hanno individuato il responsabile dei movimenti, un cittadino marocchino di quarant’anni, che davanti agli investigatori si è mostrato subito molto agitato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
