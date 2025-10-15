Cina | vista di Giove e della Luna nel cielo dello Heilongjiang

Questa foto scattata il 14 ottobre 2025 mostra il pianeta di Giove vicino alla Luna nel cielo sopra la citta’ di Tongjiang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Questa foto scattata il 14 ottobre 2025 mostra il pianeta di Giove vicino alla Luna nel cielo sopra la citta’ di Fujin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: vista di Giove e della Luna nel cielo dello Heilongjiang

Approfondisci con queste news

Una finale mai vista in Cina: si sfidano i figli di due sorelle, cresciuti insieme, entrambi arrivati a sorpresa fino in fondo al torneo - facebook.com Vai su Facebook

Ministro Esteri Cina Wang Yi a Mattarella: Alto apprezzamento per attenzione a relazioni bilaterali - X Vai su X

Cina: vista di Giove e della Luna nel cielo dello Heilongjiang (1) - PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto scattata il 14 ottobre 2025 mostra il pianeta di Giove vicino alla Luna nel cielo sopra la città di Tongjiang, nella provincia nord- Secondo italpress.com

Cina, astronauti sulla Luna entro il 2030 e rafforzamento della stazione spaziale orbitante: ecco la missione di Pechino - Con due obiettivi principali in vista, Pechino si prepara a fare un passo decisivo nel panorama dell'esplorazione spaziale: ... Da ilmessaggero.it

La Cina ha modificato i piani per l'esplorazione del Sistema Solare da Marte a Venere, Giove e Nettuno - Attualmente è l'unica nazione ad avere una stazione spaziale propria (Tiangong) oltre ad aver realizzato importanti ... Riporta hwupgrade.it