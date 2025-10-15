Cina | vista di Giove e della Luna nel cielo dello Heilongjiang

Romadailynews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa foto scattata il 14 ottobre 2025 mostra il pianeta di Giove vicino alla Luna nel cielo sopra la citta’ di Tongjiang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Questa foto scattata il 14 ottobre 2025 mostra il pianeta di Giove vicino alla Luna nel cielo sopra la citta’ di Fujin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina vista di giove e della luna nel cielo dello heilongjiang

© Romadailynews.it - Cina: vista di Giove e della Luna nel cielo dello Heilongjiang

