Cina | studio confermata come uno dei centri d’origine di fagioli azuki

La Cina e' stata confermata come uno dei centri di origine del fagiolo azuki (Vigna angularis), secondo uno studio pubblicato recentemente sulla rivista "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) degli Stati Uniti d'America da un gruppo di ricerca internazionale guidato da studiosi cinesi. Il team ha scoperto resti carbonizzati di fagioli azuki risalenti a circa 9.000 anni fa nel sito di Xiaogao della cultura Houli, citta' di Zibo, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Utilizzando analisi archeobotaniche e datazione al radiocarbonio, i ricercatori hanno identificato 45 fagioli azuki carbonizzati tra oltre 32.

