Cina | presidente UIPM loda Mondiali di ostacoli a Pechino come passo chiave verso Olimpiadi

Il presidente dell’Unione internazionale di pentathlon moderno (UIPM) Rob Stull ha dichiarato di attendere con impazienza gli UIPM Obstacle World Championships a Pechino, definendoli un’importante opportunita’ per la crescita di questo sport nel suo percorso verso il palcoscenico olimpico. I campionati si svolgeranno dal 21 al 25 ottobre. La Cina ospitera’ quattro edizioni consecutive dell’evento dal 2025 al 2028. “Penso che la Cina sia un ottimo posto per dare il via a questo evento. Perche’ la Cina? Per via della sua base demografica. E’ possibile raggiungere tantissime persone”, ha riferito Stull martedi’ all’agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: presidente UIPM loda Mondiali di ostacoli a Pechino come passo chiave verso Olimpiadi

Contenuti che potrebbero interessarti

Visita ufficiale in Cina di Emmanuel Bonne, Consigliere per gli affari esteri del Presidente francese, dal 15 al 16 ottobre Il 14 ottobre, durante una conferenza stampa ordinaria, il portavoce del ministero cinese degli Esteri, Lin Jian, ha annunciato che Emmanu - facebook.com Vai su Facebook

Xi dà del 'vecchio amico' a Putin e loda legami Cina-Russia - Il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo russo Vladimir Putin si sono incontrati brevemente a Pechino, a testimonianza degli stretti rapporti che i due hanno sviluppato dopo l'invasione ... Secondo ansa.it

Ue-Cina: Costa (Consiglio europeo), al Presidente Xi Jinping. “Fate pressioni sulla Russia per fermare la guerra in Ucraina” - “Negli ultimi cinque decenni, siamo diventati partner commerciali chiave, contribuendo allo sviluppo e alla prosperità dei nostri cittadini e delle nostre economie. Lo riporta agensir.it