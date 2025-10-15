Cina le terre rare come arma per colpire le catene di rifornimento della difesa USA

Alla vigilia dell’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping previsto per la fine del mese in Corea del Sud, la Cina ha annunciato l’inasprimento più severo mai adottato sul controllo delle esportazioni di terre rare e magneti permanenti. Con l’Annuncio n. 612025, il ministero del Commercio cinese introduce un regime di autorizzazioni che vincola ogni esportazione contenente materiali o tecnologie di origine cinese a una preventiva approvazione di Pechino. Si tratta di una mossa che rafforza la posizione negoziale cinese nei colloqui con Washington e che allo stesso tempo mira a indebolire la base industriale statunitense, in particolare quella legata alla difesa e alla tecnologia avanzata. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Cina, le terre rare come arma per colpire le catene di rifornimento della difesa USA

