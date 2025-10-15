Cina | funzionarie lodano contributi a empowerment femminile in Paesi del Sud globale

Alcune funzionarie straniere hanno riconosciuto il contributo della Cina ai Paesi del Sud globale, in particolare in Africa, fornendo sostegno in settori quali il trasferimento di tecnologie, la lotta alla poverta' e gli investimenti, per l'empowerment delle donne.

