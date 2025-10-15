Cina | funzionari internazionali elogiano sforzi del Paese per parita’ di genere

Mentre i leader mondiali e gli alti funzionari si riuniscono a Pechino per l’Incontro dei leader mondiali sulle donne, dal 13 al 14 ottobre, i partecipanti hanno sottolineato l’importanza dell’evento e lodato gli sforzi della Cina nel promuovere i diritti delle donne. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma661886266188622025-10-15cina-funzionari-internazionali-elogiano-sforzi-del-paese-per-parita-di-genere Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

