Cina | fatturato vendite di settore manifatturiero +4,7% a gen-set
Il settore manifatturiero cinese ha registrato una crescita del 4,7% su base annua del fatturato delle vendite nei primi tre trimestri del 2025, pari al 29,8% del fatturato totale delle vendite delle imprese, hanno mostrato mercoledi’ i dati ufficiali. Questo risultato positivo e’ stato determinato da misure di sostegno politico quali la riduzione delle imposte e delle tasse, secondo l’Amministrazione fiscale statale (STA). La Cina sta compiendo progressi continui per rendere il settore manifatturiero di fascia piu’ elevata, piu’ intelligente e piu’ ecologico, fornendo un sostegno significativo alla crescita economica, ha affermato la STA. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
