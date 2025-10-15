Cina | CEO tedesco fiducioso nel mercato di stoccaggio energia del Paese

FLEXOO GmbH, con sede a Heidelberg, in Germania, e’ un fornitore leader di elettronica stampata e sensori. Scopri cosa ha da dire l’amministratore delegato Michael Kroeger sul mercato cinese dello stoccaggio di energia e sul settore NEV del Paese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma661889766188972025-10-15cina-ceo-tedesco-fiducioso-nel-mercato-di-stoccaggio-energia-del-paese Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

