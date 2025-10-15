Cina | CEO Apple riceve statuetta Labubu a sua somiglianza
L’amministratore delegato di Apple Tim Cook ha visitato Shanghai lunedi’ pomeriggio ed e’ rimasto sorpreso da una speciale statuetta Labubu realizzata a sua somiglianza. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma661997466199742025-10-15cina-ceo-apple-riceve-statuetta-labubu-a-sua-somiglianza Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
