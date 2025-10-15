Cina | a Pechino delegate visitano centro servizi durante incontro su donne
Alcune delegate, che si trovano a Pechino per l'Incontro dei leader mondiali sulle donne, visitano uno studio di dirette streaming in un centro di servizi sociali per donne e bambini nel distretto di Shunyi a Pechino, capitale della Cina, il 14 ottobre 2025. Una delegata, che si trova a Pechino per l'Incontro dei leader mondiali sulle donne, osserva un giocattolo artigianale a forma di Nezha (una figura popolare della mitologia cinese) in un centro di servizi sociali per donne e bambini nel distretto di Shunyi a Pechino, capitale della Cina, il 14 ottobre 2025.
