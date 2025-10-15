Cimice asiatica torna l’emergenza | danni record a pere e mais allarme degli agricoltori
(Adnkronos) – La cimice asiatica, il temuto insetto polifago che appariva ormai sotto controllo, è tornata e i danni riscontrati dai produttori agricoli non sono più solo sulle pere, ma anche sul mais, finora solo marginalmente attaccato dall’insetto. A lanciare l'allarme, con AdnkronosLabitalia, è Cia-Agricoltori italiani. Una situazione complessa in un sistema agricolo già compromesso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Cimice asiatica, torna l’emergenza: danni record a pere e mais, allarme degli agricoltori - Agricoltori Italiani: 'Messa a rischio la sostenibilità dell’agricoltura'. Da msn.com
Invasione di cimici asiatiche in autunno, come contrastarle - Romagna e Veneto, torna l’allarme per la cimice asiatica, un insetto che negli ultimi anni ha provocato gravi danni alle colture agricole. Lo riporta tg24.sky.it
Cimice asiatica, torna a colpire: la preoccupazione degli agricoltori in Emilia-Romagna - Romagna affronta una nuova ondata di cimice asiatica: raccolti compromessi, pere Abate distrutte e indagini in corso per fermare l’insetto che minaccia l’agricoltura. Segnala notizie.it