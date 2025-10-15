Cimice asiatica torna l’emergenza | danni record a pere e mais allarme degli agricoltori

(Adnkronos) – La cimice asiatica, il temuto insetto polifago che appariva ormai sotto controllo, è tornata e i danni riscontrati dai produttori agricoli non sono più solo sulle pere, ma anche sul mais, finora solo marginalmente attaccato dall’insetto. A lanciare l'allarme, con AdnkronosLabitalia, è Cia-Agricoltori italiani. Una situazione complessa in un sistema agricolo già compromesso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com