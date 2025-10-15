Cimice asiatica allarme danni | pere e mais devastati calo della produzione fino al 60%
Ferrara, 15 ottobre 2025 – Un calo fino al 60% della produzione di pere. E tra le ‘vittime’ finisce anche il mais. La cimice asiatica, l’insetto che si pensava debellato, torna a colpire le campagne. Una doccia fredda sul reddito di chi lavora in un settore diventato sempre più difficile. Calderoni (Cia): “In discussione la sostenibilità dell’attività agricola”. Il bilancio al termine della raccolta dell’Abate. Dati preoccupanti per le pere estive. In azione anche la psilla, un parassita fitofago. I rimedi? “Più ricerca e soluzioni meno costose e più efficaci”. Calderoni (Cia): “In discussione la sostenibilità dell’attività agricola”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
