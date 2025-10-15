Ciclismo su pista i convocati dell’Italia per i Mondiali | 19 azzurri a Santiago Viviani ai saluti

L’Italia punta a essere grande protagonista ai Mondiali 2025 di ciclismo su pista, che si disputeranno a Santiago del Cile dal 22 al 26 ottobre. La nostra Nazionale si presenterà in Sud America con 19 azzurri, incominciando a tutti gli effetti il quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si riparte dalle sei medaglie conquistate lo scorso ottobre agli Europei di Heusden-Zolder, al Velodromo Peñalolén saranno impegnati tredici uomini e sei donne. Ultimo evento agonistico da atleta per Elia Viviani, pronto a salutare dopo essersi laureato Campione Olimpico nell’Omnium a Rio 2016 e aver rappresentato a lungo il riferimento della pista tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 19 azzurri a Santiago, Viviani ai saluti

