Ciclismo Matteo Sobrero approda alla Lidl-Trek Proverò a crescere ancora nei prossimi tre anni
Dopo due stagioni alla Red Bull-Bora-hansgrohe, Matteo Sobrero cambia pagina e dal 1° gennaio 2026 sarà un nuovo corridore della Lidl-Trek. Il 28enne italiano ha raggiunto un accordo triennale con la squadra statunitense, firmando un contratto che scadrà a fine 2028. Il nativo di Alba spera di effettuare con questa scelta un ulteriore salto di qualità nella sua carriera, dopo un biennio non esaltante in cui si è tolto le maggiori soddisfazioni a cronometro. “ Sono felice di unirmi alla Lidl-Trek perché dall’esterno si vede una bellissima atmosfera fra i corridori. C’è un grande spirito di squadra e questa è una cosa che stavo cercando. 🔗 Leggi su Oasport.it
