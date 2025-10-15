Cibo e agricoltura nel palinsesto Rai

22.42 Giovedì in tutto il mondo la Giornata dell'alimentazione. Come sempre la Rai le dedica un ampio palinsesto con temi legati alla fame e alla malnutrizione, ma anche alla sicurezza alimentare, la lotta contro lo spreco e un'agricoltura sostenibile. Il 2025 segna anche l'80° anniversario della Fao, Organizzazione Onu per l' alimentazione e l'agricoltura, e la Rai trasmette lo spot dedicato "Mano nella mano per un'alimentazione e un futuro migliore". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it