Cibo avariato per la casa di riposo sul camion frigo spento | polizia ferma l'autocarro e sequestra tutto

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il camion frigo con impianto spento è stato fermato dalla Polizia Stradale di Cuneo presso la barriera autostradale di Govon. All'interno carne, pesce, verdura e latticini destinati ad una casa di riposo e in cattivo stato di conservazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

