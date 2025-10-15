Cibo avariato per la casa di riposo sul camion frigo spento | polizia ferma l'autocarro e sequestra tutto

Il camion frigo con impianto spento è stato fermato dalla Polizia Stradale di Cuneo presso la barriera autostradale di Govon. All'interno carne, pesce, verdura e latticini destinati ad una casa di riposo e in cattivo stato di conservazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

