Ci siamo | porte aperte a Palazzo Zabarella per Picasso Modigliani e le voci della modernità

Un’eccezionale collezione d’arte proveniente da uno dei più importanti musei del Nord Europa e della Francia è al centro di un nuovo importante appuntamento espositivo a Palazzo Zabarella dal 16 ottobre al 25 gennaio 2026.Nell’ambito del dialogo avviato dalla Fondazione Bano negli ultimi anni con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altre letture consigliate

Cari #bambini la festa di #halloween e’ alle porte e noi ci siamo preparati per accogliervi al meglio! Guardate un po’ e passate a trovarci!! Vi aspettiamo in via banchi 7 nero #contidolciariagenova - facebook.com Vai su Facebook

Ci siamo: porte aperte a Palazzo Zabarella per "Picasso, Modigliani e le voci della modernità" - Sarà possibile ammirare 65 opere di 30 artisti d'avanguardia in una nuova grande mostra: tra i numerosi capolavori spiccano cinque dipinti di Pablo Picasso e sei di Amedeo Modigliani ... Segnala padovaoggi.it

Porte aperte a Palazzo Mazzetti e alla sede della Banca di Asti - Sabato 11 ottobre 2025 sarà possibile visitare gratuitamente le collezioni d'arte permanenti della sede di Banca di Asti, in Piazza Libertà n. Come scrive gazzettadasti.it

Porte aperte a Palazzo sui percorsi di apprendistato nell'Amministrazione - L'iniziativa governativa si inserisce nel progetto ‘Millestrade’ ... Secondo laregione.ch