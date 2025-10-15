Ci saranno Bella Hadid Kate Moss Irina Shayk e Kendall Jenner | le anticipazioni per la passerella del Victoria’s Secret Fashion Show 2025
Il Victoria’s Secret Fashion Show torna in passerella il 15 ottobre 2025, con un evento trasmesso in diretta su Amazon Live e sui canali social ufficiali del marchio. Lo show, nato nel 1995, è diventato nel tempo uno degli appuntamenti più riconoscibili del mondo della moda, noto per i look scenografici, i “Fantasy Bra” dal valore milionario e le ali da angelo indossate dalle modelle durante le sfilate a tema. Negli anni, il format si è distinto anche per la presenza di ospiti musicali di alto profilo. “ Ricordate quando Taylor Swift cantava in passerella nel 2013 e nel 2014? ”, è la domanda che molti fan si pongono in attesa dell’edizione di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
