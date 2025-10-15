Ci rubano il lavoro | i giovani in Cina contro il nuovo visto per attirare professionisti stranieri

Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno impoverito le università americane, tra tagli alla ricerca, controlli sugli scienziati stranieri, e reso assai più costoso l’ingresso nel Paese per lavoratori qualificati col rincaro dei visti H-1B. A fronte delle decisioni della Casa Bianca, la Cina è tra i principali soggetti avvantaggiati, con molti istituti della Repubblica popolare che – già classificati tra i migliori al mondo per le materie scientifiche e tecnologiche – puntano ancor di più ad attrarre talenti da tutto il mondo. Per farlo Pechino ha lanciato dal 1° ottobre un nuovo visto proprio per facilitare l’ingresso de i laureati stranieri – per studio o per affari – delle migliori università del mondo in scienze, tecnologia, ingegneria o matematica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

