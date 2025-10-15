Christopher Nolan elogia la straziante interpretazione di Dwayne Johnson
Il regista premio Oscar Christopher Nolan ha recentemente applaudito la straordinaria interpretazione di Dwayne Johnson nel suo film The Smashing Machine. Il film sull’MMA drammatizza la vita di Mark Kerr come lottatore di MMA, mettendo in mostra i momenti salienti della sua carriera e quelli più bui della sua vita privata. Il film della A24 è ambientato tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 e descrive la sua lotta contro l’abuso di sostanze stupefacenti e il rapporto turbolento con la sua allora fidanzata, Dawn Staples ( Emilu Blunt ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
The Smashing Machine, Christopher Nolan elogia Dwayne Johnson: "Quest'anno non vedrete performance migliore" - Christopher Nolan ha condiviso la propria opinione su The Smashing Machine, concentrandosi sulla performance di Dwayne Johnson. Da comingsoon.it
Christopher Nolan: "Dwayne Johnson merita una nomination agli Oscar 2026" - Il regista di Inception ha condiviso la sua opinione sulle performance arrivate sul grande schermo negli ultimi mesi in vista delle candidature. Scrive movieplayer.it
Christopher Nolan ha già eletto l’attore dell’anno: «Non vedrete niente di meglio» - Nelle ultime ore Christopher Nolan ha svelato quella che a suo modo di vedere è la performance attoriale migliore degli ultimi anni ... Si legge su bestmovie.it