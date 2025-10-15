Christopher Nolan | Dwayne Johnson merita una nomination agli Oscar 2026
Il regista di Inception ha condiviso la sua opinione sulle performance arrivate sul grande schermo negli ultimi mesi in vista delle candidature. Christopher Nolan ha rivelato il nome dell'attore a cui darebbe una nomination agli Oscar 2026 e, un po' a sorpresa, il regista ha lodato Dwayne Johnson per la sua performance in The Smashing Machine. Il regista, che è attualmente impegnato nella produzione della sua versione dell'Odissea, ha svelato il suo apprezzamento nei confronti dell'ex star del wrestling durante il podcast The Director's Cut. Le lodi di Nolan a The Rock In occasione di una conversazione con Benny Safdie, che grazie a The Smashing Machine ha vinto il Leone d'argento per la Miglior regia, Christopher Nolan ha raccontato di aver visto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
