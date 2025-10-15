Christian di Danimarca figlio di re Frederik e della regina Mary compie vent' anni in volo su un F-16 Ecco i video e le foto su Amicait

Un giorno diventerà re di Danimarca. Ma, ironia della sorte, quello di sedere sul trono non era il sogno di bambino di Christian di Danimarca. Al contrario, al posto della corona, il giovane principe avrebbe volentieri indossato un casco militare. E avrebbe fatto il pilota, proprio come sognano tanti suoi coetanei anche senza sangue blu. Christian di Danimarca pilota per un giorno. Lunedì 13 ottobre, a soli due giorni dal compimento dei vent’anni, il figlio di re Frederik e della regina Mary ha potuto realizzare il suo desiderio infantile partecipando a uno degli ultimi voli di addestramento a bordo di un velivolo militare F-16. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Christian di Danimarca, figlio di re Frederik e della regina Mary, compie vent'anni in volo su un F-16. Ecco i video e le foto su Amica.it

