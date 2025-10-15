Chivu Inter il tecnico pensa prima allo scudetto? L’analisi della Gazzetta dello Sport in vista del doppio big match

Inter News 24 Chivu Inter, La Gazzetta dello Sport analizza il lavoro del tecnico in vista del doppio big match della prossima settimana con Roma e Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ Inter di Cristian Chivu vive il momento giusto per lanciare la sfida scudetto. Dopo la sconfitta allo Stadium, i nerazzurri hanno iniziato una risalita che può trovare compimento nelle prossime due settimane con i confronti diretti contro Roma e Napoli. La formazione che scenderà in campo sarà composta dai titolarissimi, compreso Marcus Thuram, pronto a rientrare contro i partenopei, mentre in Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise si vedrà un mix più equilibrato tra titolari e alternative. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico pensa prima allo scudetto? L’analisi della Gazzetta dello Sport in vista del doppio big match

