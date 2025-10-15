Chivu Inter contro la Roma c’è una rotta da invertire | si lavora su questo aspetto

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Sabato sera allo Stadio Olimpico, l’ Inter farà visita alla Roma in una sfida destinata a pesare in chiave classifica e morale. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri non perdono contro i giallorossi all’Olimpico da otto partite, e avranno di fronte Gian Piero Gasperini, che finora ha raccolto ben otto sconfitte consecutive contro la squadra di Chivu. La partita rappresenta così un’occasione per confermare o spezzare il trend storico: una vittoria consoliderebbe la supremazia interista, mentre un pareggio permetterebbe di mantenere il proprio equilibrio. 🔗 Leggi su Internews24.com

