Chivasso riapre il sipario | sei sppuntamenti di rilievo nazionale con Gravina Quattrini e Covatta

Il sipario del Teatrino Civico di Chivasso si apre su una nuova stagione teatrale, realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, che porterà in città sei appuntamenti tra grandi classici, riflessioni civili e comicità intelligente. Un cartellone che conferma l’impegno del Comune di Chivasso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

A.S.D Passion Dance | Chivasso - facebook.com Vai su Facebook

Chivasso riapre il sipario: sei sppuntamenti di rilievo nazionale con Gravina, Quattrini e Covatta. - Il sipario del Teatrino Civico di Chivasso si apre su una nuova stagione teatrale, realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, che porterà in città sei appuntamenti tra grandi classici, ... Come scrive torinotoday.it

Vanessa Gravina, Giobbe Covatta, Paolo Kessisoglu e tanti altri a Chivasso: presenta la nuova stagione teatrale 2025-2026 - Il nuovo anno si aprirà il 9 gennaio 2026 con Sfìdati di me, firmato da Paolo Kessisoglu e Giorgio Terruzzi e diretto da Gioele Dix: un confronto ironico e commovente tra due generazioni, genitori e ... Segnala giornalelavoce.it