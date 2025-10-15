Chiuso largo Maradona interviene il Comune di Napoli | Apriremo dialogo con gli esercenti

L'intervento della polizia municipale che ha interessato ieri l'area di Largo Maradona «rientra nelle numerose operazioni condotte contro l'abusivismo commerciale che. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Chiuso largo Maradona, interviene il Comune di Napoli: «Apriremo dialogo con gli esercenti»

Leggi anche questi approfondimenti

Largo Maradona, il Comune vuole chiudere il caso e convoca gli esercenti per regolarizzarli "Bostik", il titolare dell'esercizio chiuso all'Agenzia Dire: "Non c'è stato alcun blitz. Nessuno ha sequestrato nulla. Un casino su televisioni e giornali che non si capisce - facebook.com Vai su Facebook

Chiuso per protesta “Largo Maradona”: #Bostik sfida il comune di #Napoli - X Vai su X

Chiuso largo Maradona, interviene il Comune di Napoli: «Apriremo dialogo con esercenti» - L'intervento della polizia municipale che ha interessato ieri l'area di Largo Maradona «rientra nelle numerose operazioni condotte contro l'abusivismo commerciale ... ilmattino.it scrive

Largo Maradona chiuso per protesta, coperto il murale di Diego: turisti delusi - Una delle mete più visitate d’Italia dopo il Colosseo, è stata chiusa e coperta da una parete di ... Scrive tuttonapoli.net

Largo Maradona è chiuso. I gestori: "O ci mettono a posto o resterà così" |VIDEO - Le parole di Antonio Esposito detto Bostik dopo il blitz della polizia per mancate licenze di vendita: "Sono anni che chiediamo di regolarizzare e nessuno ci risponde" ... Si legge su napolitoday.it