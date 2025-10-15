Chiuso largo Maradona interviene il Comune di Napoli | Apriremo dialogo con esercenti
L'intervento della polizia municipale che ha interessato ieri l'area di Largo Maradona «rientra nelle numerose operazioni condotte contro l'abusivismo commerciale che. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
