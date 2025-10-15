Chiuso il mercato di via Trencia a Pianura era abusivo | sequestrati cibo e vestiti sporchi

Permessi scaduti dal 2020: per questo Polizia Locale, carabinieri e Asl hanno chiuso il mercato di via vicinale Trencia a Pianura, periferia Ovest di Napoli.

